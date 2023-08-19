الرئيس السيسي: قادرون على تحقيق التوازن في إدارة علاقاتنا الخارجية.. وتحسين الوضع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 09:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها في جميع القطاعات

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن تحسين الوضع الاقتصادي يساهم في إدارة أفضل للسياسة الخارجية، مؤكدا أن مصر قادرة دائما على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية.

جاء ذلك خلال رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سؤال قدمته ديانا أبو الخير من المشاركات بدورة الدبلوماسيين بالأكاديمية العسكرية المصرية بخصوص السياسة الخارجية المصرية قائلة: إذا انضمت مصر لتجمع البريكس كيف سيتم التوازن بين دورنا بالتكتل وعلاقاتنا بحلفائنا بالغرب وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية؟

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إننا استطعنا أن نصل إلى شكل من أشكال التوازن في علاقاتنا بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أنه أكد أن رغبته بعد دخول مصر في حالة الاستقطاب الدولي الموجودة أن تكون لنا علاقات طيبة بالغرب والشرق وبتوفيق ربنا نستطيع أن نستمر وأن ندخل التجمع الاقتصادي البريكس رغم علاقتنا بالغرب.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، واستمع إلى عدد من مقترحاتهم.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم السبت.