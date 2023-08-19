أخبار مصرية

الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: ”ربنا يوفقكم واطمئنوا على البلد”

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 09:29 مساءً - رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعليق من أحد الضباط الحضور عائد من بعثة من المملكة المتحدة وتحدث عن أنه زار الأكاديمية العسكرية الجديدة في مصر وبريطانيا ووجد تطابق وربما مصر أفضل، قائلا: "أي حاجة بنيجي نعملها بنحاول نستفيد من الآخرين ومستوى التطور والتقدم اللي وصل ويبقى كل شيء عملناه هو المطلوب كبنية فصول ومتطلبات اللي ممكن تحتجاها العملية التعليمية".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المتبقي في العملية التعليمية هو الإنسان وضرورة العمل على اختياره بشكل جيد.

ووجه رسالة اخيرة لطلاب الأكاديمية العسكرية، "ربنا يوفقكم ويفرحكم وإن شاء الله تقوموا بدور كبير واطمئنوا على البلد دي لان ربنا موجود".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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