الرئيس السيسي: الهدف من القمة الثلاثية فى العلمين إبقاء القضية الفلسطينية حية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 09:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في العلمين هو الإبقاء على أن تبقى القضية الفلسطينية حية، موضحا أن ما يحدث جزء من جهود الدول الثلاثة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته الفلسطينية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بجولة الأكاديمية العسكرية، أن القضية الأساسية فيما يخض الوضع الفلسطيني هو إيجاد حل للقضية من خلال حل الدولتين، وتوفير عناصر الأمن والآمان لكل البلدين، كما وجه رسالة للطلاب الحاضرين قائلا: "اطمئنوا على البلد دي ربنا موجود".