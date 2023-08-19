أخبار مصرية

الرئيس السيسي يستجيب لمقترح طالبة بالأكاديمية العسكرية لدعم التعليم الهجين

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 09:30 مساءً - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاقتراح طالبة بالأكاديمية العسكرية المصرية تدعى هبة علي الزيادي، حول إمكانية إنشاء منصة إلكترونية تكون بالتعاون ما بين وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، لصالح الطلاب الرياضيين في مصر، لتمكن الطلاب من أداء اختباراتهم التعليمية رقميا وبشكل يتوافق مع مواعيد البطولات التي يخوضونها، وقالت الطالبة للرئيس السيسي: "هذا الأمر يمكن أن يفعل التعليم الهجين".

 

ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقائه بعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، على الطالبة هبة علي الزيادي: "حاضر، الموضوع ده ندرسه بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ونشوف إيه اللي ممكن يتعمل فيه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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