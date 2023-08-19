وكالة أنباء الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على سياسة مصر الخارجية المعتدلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 10:28 مساءً - أبرزت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين.

ونقلت وكالة "كونا " عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله - خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارة تفقدية لها اليوم /السبت/- " إننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة مثل ما يحدث في ليبيا والسودان ".

وتابعت أن الرئيس السيسى أشار - في هذا الصدد - إلى استضافة مصر مؤتمر دول جوار السودان منذ أيام في محاولة لحل الأزمة هناك.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر حريصة على إيجاد "حلول نهائية" للأزمة الاقتصادية والعمل "بجد" في جميع القطاعات والمجالات، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة، حيث يتم العمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية.

كما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنه يتم بذل جهود غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر، موضحا أن الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد لم تكن لأسباب داخلية، بل حدثت نتيجة لظروف مر بها العالم أجمع سواء أزمة (كوفيد 19) والتي كان لها تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي، الذي نرتبط به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية.