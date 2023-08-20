نادي القرن الأفريقي.. الأهلي يعدل شعاره في الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 12:30 صباحاً - أعلن النادي الأهلي إجراء تعديل على الشعار الخاص به عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، والتي شهدت إضافة جملة "نادي القرن الأفريقي".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر تويتر فيديو توضح فيه التعديلات التي طرأت على الشعار الجديد، وشهدت إعادة جملة "نادي القرن الأفريقي" والتي شهدت حالة من الجدل بسبب إزالتها من شعار قميص الأهلي في الموسم الماضي.

شعار الأهلي قبل التعديل

ويشهد معسكر الأهلي الخارجي في دولة النمسا تواجد كل اللاعبين المقيدين في القائمة، بما فيهم اللاعبون المصابون الذين لم يكتمل شفاؤهم حتى الآن.

ويخوض الأهلي معسكر مغلق بدولة النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتعافى كلا من أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمود متولي وينتظمون في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي، فيما يشهد المعسكر تواجد الثنائي المصاب كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

شعار الأهلي بعد التعديل

ويضم الأهلي الثنائي فؤاد وعبد الفتاح لمعسكر النمسا من أجل استكمال برنامجهما التأهيلي رفقة الفريق في النمسا ومتابعة تحضيرات الموسم الجديد وحضور المحاضرت الفنية للوقوف على خطة التحضير للموسم المقبل، بخلاف رغبة الجهاز الطبي في عرض كريم فؤاد على الخبير النمساوي الذي أجرى له العملية الجراحية.

ولم ينه كريم فؤاد ببرنامجه التأهيلي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بينما يشكو عبد الفتاح من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.