سليمان وهدان: مجلس إدارة نادي الزمالك تقدم باستقالته لتغليب مصلحة النادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 12:30 صباحاً - أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قدم اليوم استقالة جماعية من مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف سلمان وهدان، أن نادي الزمالك قلعة كبيرة ستظل شامخة، كما أن أعضاء مجلس إدارة الزمالك قدموا باستقالتهم بصورة ديمقراطية، وتغليب مصلحة نادي الزمالك على مصلحتهم الشخصية.

ووضع أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك مصلحة النادى الأبيض فوق أي اعتبار وتقدموا باستقالتهم لوزير الشباب والرياضة خاصة أن ذلك الاعتبار كان المحرك لهم في قرارهم بالاستقالة. ويأتي قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بالاستقال نابعاً من إعلاء المصلحة العامة للنادى الأبيض بسبب العديد من المشاكل التي واجهتهم.

وأعلن أحمد مرتضى منصور استقالته من عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك متمنيا للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية واعضاء وعضوات جمعيته العمومية،كما تبعه باقى أعضاء مجلس الإدارة لإعلاء المصلحة العامة لنادى الزمالك.