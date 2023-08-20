أخبار مصرية

سفير مصر في المجر يستقبل البابا تواضروس لدى وصوله إلى المجر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 08:29 صباحاً - استقبل السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لدى وصوله إلى مطار بودابست الدولي في بداية زيارته للمجر التي تستغرق أربعة أيام.

وكان في استقبال قداسة البابا أيضاً، شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري، وأعضاء السفارة المصرية بالمجر، والأنبا چيوڤاني، أسقف وسط أوروبا، والأنبا جابرييل، أسقف النمسا، والقمص يوسف خليل، كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

وتأتي زيارة قداسة البابا تواضروس إلى المجر بناء على دعوة من الحكومة المجرية للمشاركة كضيف شرف في احتفالات المجر بعيدها الوطني، حيث من المقرر أن يلتقي قداسته مع كبار المسئولين المجريين وقيادات الكنائس المجرية، وستشمل الزيارة كذلك تسلم الدكتوراه الفخرية من إحدى أعرق الجامعات المجرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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