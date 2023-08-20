حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاثنين 21-8-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-8-2023

مهنياً: تعيش يوما متقلبا ضاغطا كما ان عدم التدخل في خصوصيات الآخرين، من شأنه أن يمنحك مساحة أكبر للتعبير عن قدراتك الذاتية.

عاطفياً: إذا كنت مجبراً على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة.

صحياً: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفاً على صحتك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-8-2023

مهنياً: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل.

عاطفياً: التعاون الجدي مع الشريك يعزز العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر وضوحاً من السابق.

صحياً: خذ الأمور هذا اليوم بروية وحكمة، ولا تنفعل لمجرد تصرف عابر قام به أحدهم وأزعجك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-8-2023

مهنياً: تبدو مقبلاً على الدنيا، مرتاحاً إلى التطورات، ملاحقاً الأحداث التي تتزاحم وتحثّك على العمل والانطلاق.

عاطفياً: تجد نفسك أحياناً مجبراً على تنفيذ طلبات الشريك، فتنشأ بعض الشكوك لكنها تكون عابرة.

صحياً: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-8-2023

مهنياً: تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

عاطفياً: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحة الطرفين، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.

صحياً: كثرة الضغط الذي تواجهه في العمل ومحيطك ينعكس موقتاً سلباً على صحتك ونفسيتك.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 21-8-2023

مهنياً: قد تطل على يوم أكثر انكماشاً وتقوقعاً يفرض عليك منحى جديداً ويكشف سرّاً ماضياً.

عاطفياً: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك.

صحياً: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 21-8-2023

مهنياً: تغييرات إيجابية على الصعيد المهني، لكن يجب أن تنتبه لمعنوياتك وأن تحافظ على سلامتك لئلا تُصاب تتعرّض للحوادث.

عاطفياً: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيداً فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك.

صحياً: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يومياً.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21-8-2023

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم قواعد وقوانين جديدة من السلوك والتعاطي في حياتك المهنية عليك التقيد بحذافيرها.

عاطفياً: يتغيّر مصير العلاقة هذا اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة.

صحياً: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21-8-2023

مهنياً: انتقال القمر الى برج السرطان المائي الصديق يجعلك تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلا.

عاطفياً: جبهة العلاقة بالشريك هادئة، وتبدو الأمور عادية بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً.

صحياً: تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات الدسمة، حذار المضاعفات لاحقاً.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-8-2023

مهنياً: عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصاً أن الفترة المقبلة قد تشهد ركوداً وعدم استقرار.

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الأسد ، الناري يبشرك بفترة جيدة من الحياة العاطفية، وتعد الشريك بمشاريع كبيرة تنفذها.

صحياً: راع ظروفك الصحّية لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-8-2023

مهنياً: لا تتورط في مشكلات ولا تجازف، سيطر على نفسك من دون اللجوء إلى العنف، فأنت لا تزال ترزح تحت ضغوط كثيرة.

عاطفياً: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما.

صحياً: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-8-2023

مهنياً: تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة تسعدك كثيراً وتحفزك على المزيد من العطاء.

عاطفياً: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه.

صحياً: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فلا تحاول التفريط فيها.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-8-2023

مهنياً: تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى برج السرطان الصديق الذي يتحدث عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء.

عاطفياً: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقاً لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما

يفيد العلاقة بينكما.

صحياً: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة.