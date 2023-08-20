انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. قطع الكهرباء عن عدد من أماكن محافظة القاهرة بعد قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الجدول الخاص بعملية قطع الكهرباء في محافظة القاهرة والذي نشره مجلس الوزراء في الفترة الماضية على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن مواعيد الانقطاع اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري.

قطع الكهرباء:

وتعاني محافظات الجمهورية في الفترة الحالية من قطع الكهرباء بداية من يوم 18 يونيو الماضي بعد الأزمة التي حدثت فيه هذا اليوم حيث جري استخدم كميات كبيرة من الغاز لإنتاج الكهرباء بعد زيادة الاستهلاك، بعد الارتفاعات لقياسية التي جلت في درجات الحرارة في مختلف الأماكن.

قطع الكهرباء محافظة القاهرة:

وسرد جدول قطع الكهرباء عن محافظة القاهرة الأماكن والمواعيد التي سوف يتم قطع التيار فيه وهي كما يلي:

1- شارع الطيران و المنطقة العاشرة والحي العاشر و زهراء مدينه نصر بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الواحدة مساء.

2- شارع السبكي و شارع الطيران وشارع الحجاز وشارع النزهة وشارع أبو جعفر النحاس وبعض المناطق الأخري الواقع في نظام مصر الجديدة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية مساء.

3- إسكان النقابات و المنطقة السادسة ومساكن صقر قريش وإسكان شرارة، مساكن الشروق، الدويقة وشارع عمار ابن ياسر ومَسَاكِن هَيْئَةِ اَلطَّيَرَانِ اَلْمَدَنِيِّ وشَارِعُ سَعْدْ عَبْدَالْوَارِثْ وشَارِعُ أَحْمَدْ مُصْطَفَى وشَارِعُ إِبْرَاهِيمْ اَلْفِقِي وشارع مصطفي مختار بداية من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة مساء.

4- طريق صلاح سالم، عمارات العبور وزهراء مدينه نصر، امتداد رمسيس، مساكن صقر قريش، المنطقة الثامنة، مساكن الزهراء بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الثامنة مساءً.

5- مناطق شارع محسن مأمون، إسكان رابعة الاستثماري، المنطقة السادسة، السراج مول، الحي العاشر، إسكان الشباب المهندسين، مساكن التوفيق وشارع غرناطة، روكسي، شارع الحجاز، شارع المعهد الاشتراكي بداية من الساعة الثامنة مساءً حتى التاسعة مساءً