انت الأن تتابع خبر مصاريف جامعة المستقبل الخاصة 2024 .. مش هتتخيل طب الأسنان بقت بكام السنة دي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفكر الكثير من طلاب الشهادة الثانوية العامة خلال الفترة الحالية الالتحاق بالجامعات الخاصة المعتدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولذا سعي عدد كبير منهم خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري في معرفة مصاريف جامعة المستقبل الخاصة 2024 للعام الدراسي الجديد 2023-2023.

جامعة المستقبل الخاصة :

وتعتبر جامعة المستقبل هي أحدي الجامعات الخاصة الموجودة في مصر والتي تتمتع بسمع جيدة بين الطلاب والتي تقع في قلب القاهرة الجديد و تعتمد على الأسلوب النظري والعملي في التدريس بالإضافة إلي أنها تضم العديد من الكليات

مصاريف جامعة المستقبل الخاصة 2024:

وكشفت جامعة المستقبل الخاصة عن مصاريف العام الدراسي الجديد وهي كما يلي:

1- وصلت مصاريف كلية طب الفم والأسنان في جامعة المستقبل الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 180 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 20 ألف جنيه

2- بلغت مصاريف كلية الصيدلة في جامعة المستقبل الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 108 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 12 ألف جنيه

3- بلغت مصاريف كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة المستقبل الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 75 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 12 ألف جنيه

4- بلغت مصاريف كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جامعة المستقبل الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 73 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 15 ألف جنيه

5- بلغت مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة المستقبل الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 60 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 12 ألف جنيه

6-بلغت مصاريف كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة المستقبل الخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 65 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 12 ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة المستقبل الخاصة 2024:

وحددت جامعة المستقبل الخاصة عدد من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.