انت الأن تتابع خبر بالصور والأسماء .. إصابة 5 أشخاص وانتشال أكثر من 35 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة الزعفرانة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 5 أشخص بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد فيما نجي 40 آخرين تم أخراجهم، إثر حادث انقلاب أتوبيس كان قادمًا من القاهرة إلى مدينة الغردقة اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري على طريق الجلالة الزعفرانة في نطاق محافظة البحر الأحمر

حادث طريق الجلالة الزعفرانة:

وتلقي غرفة عمليات النجدة في محافظة البحر الأحمر قبل قليل بلاغاً يفيد بوقوع حادث طريق الجلالة الزعفرانة وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وتوجه ضباط أمن البحر الأحمر إلي مكان وقوع الحادث للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق الجلالة الزعفرانة:

وأوضح عدد شهود العيان حادث طريق الجلالة الزعفرانة عن سبب وقوعه والذي كان بسبب السرعة الزائدة من السائق واختلال عجلة القيادة من يده.

أسماء المصابين في حادث طريق الجلالة الزعفرانة:

وكشف التقرير الطبي عن إصابة 5 أشخاص حيث جاءت أسمائهم كما يلي :

1- إصابة صموئيل بطرس زكي، 40 سنة، من محافظة القاهرة، ‘اشتباه كسر بالذراع الأيسر

2- إصابة عايدة الطوخي محمد، 62 سنة، من محافظة القليوبية، ‘اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالصدر’

3- إصابة أحمد أسامة عبدالمنعم، 26 سنة، القليوبية، ‘كدمات متفرقة بالجسم’.

4-إصابة محمود محمد السيد، 17 سنة، القليوبية، ‘كدمات متفرقة بالجسم.

5- محمد رجب محمد، 36 سنة، القليوبية، ‘سحجات وجروح متفرقة بالجسم’، فيما تم إنقاذ 40 أخرين ، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقى العلاج اللازم