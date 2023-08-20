انت الأن تتابع خبر يا بختهم أصحاب المعاشات .. صدر قرار رسمي بمقدار زيادة معاشات شهر سبتمبر القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نفين القباج عن مقدار زيادة المعاشات التي يتم صرفها لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جمهورية مصر العربية والتي سوف يحصلون عليها مع معاشات شهر سبتمبر القادم.

زيادة المعاشات:

وأوضحت وزارة التضامن أن هناك زيادة كبيرة في قيم المعاشات التي يحصل عليها المستحقين في مصر خلال الفترة الماضية حيث أنها وصلت إلي نسبة 120% بداية من عام 2014 حتي عام 2023 الجاري.

زيادة معاشات شهر سبتمبر القادم:

وأشارت وزارة التضامن أن زيادة معاشات شهر سبتمبر القادم تقدر بنسبة 15% وهي الزيادة التي حددتها نصوص مواد قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يعمل رقم 148 لسنة 2019، والتي جري البدء في صرفها مع مطلع شهر أبريل الماضي بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في المنيا بتقديم موعد الصرف وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من الأثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم جراء حرب روسيا على أوكرانيا.

مقدار الزيادة الجديدة.

وأوضحت التضامن أن مقدار الزيادة الجديدة يتراوح ما بين 175 جنيه إلي 1635 جنيه وهو الحد الأقصى له، وأنه لا صحة مطلقاً لما ينشر حول غير ذلك من هذه القيم، مشيرة إلي أن سوف يتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد أثناء حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم الشهرية والزيادة الجديدة.

موعد صرف زيادة معاشات شهر سبتمبر القادم:

لم تحدد وزارة التضامن حتي الآن موعد بدء صرف زيادة معاشات شهر سبتمبر القادم ولكنه من المتوقع أن يكون ذلك بداية من اليوم الأول من الشهر الجديد والذي يوافق يوم الجمعة.