انت الأن تتابع خبر تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل عن طريق شركة وسطية.. بيان عاجل من الحكومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ما يتردد على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام حول قيام وزارة الإسكان بعملية تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل عن طريق شركة وسطية.

شقق الإسكان الاجتماعي:

تقوم الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم شقق الإسكان الاجتماعي للكثير من الأسر المصرية، والتي كان أخرها المرحلة الثالثة من سكن لكل المصريين في العديد من المن الجديدة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل عن طريق شركة وسطية:

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مع بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع ما جري تداولهحول تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل عن طريق شركة وسطية ليس له أي ساس من الصحة وأن جميع ما جري تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات الهدف منها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين، موضحاً أن يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بطريقة إلكترونية.

وأوضح الصندوق أنه يتبع حالياً التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين ، حيث أنه يمكن للشعب المصري التواصل معه عبر القنوات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء الفيس بوك أو تويتر أو انستجرام أو الاتصال بخدمة العملاء الخاصة به وهي 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي

طلب عاجل:

وطالب صندوق الإسكان الاجتماعي من جميع مواطني جمهورية مصر العربية بعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة نهائيا