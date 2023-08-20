وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأممي لسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 02:28 مساءً - تلقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً من السيد "جير بيدرسون"، المبعوث الأممي الخاص بسوريا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري تناول خلال الاتصال مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة يوم 15 أغسطس الجاري، مؤكداً حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري تبادل الرؤى مع المبعوث الأممي حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء كافة جوانب الأزمة السورية. كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أبو زيد أن "بيدرسون" أعرب من جانبه عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مشيداً بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية، ومؤكداً عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير.