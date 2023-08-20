مصر تؤكد رفضها الاعتداء على قوات حفظ السلام فى المنطقة العازلة بقبرص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 02:29 مساءً - أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها بشكل قاطع الاعتداء علي قوات حفظ السلام الأممية فى المنطقة العازلة بقبرص، مؤكدة موقفها الثابت تجاه القضية القبرصية الذى يتأسس على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، جاء ذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تثمن خصوصية واستراتيجية العلاقات مع جمهورية قبرص.

جاء ذلك فى إطار متابعة التطورات الأخيرة فى المنطقة العازلة فى قبرص.

كانت جمهورية مصر العربية قد دعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد، إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة الماضية.

وأكدت مصر في هذا الصدد على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.

كما دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.