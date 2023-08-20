الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبى بعد ترحيب القندوسى بالرحيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 03:30 مساءً - اقترب النادي الأهلي من حسم ملف المهاجم الأجنبي قبل معسكر الفريق المُقرر إقامته فى النمسا، وذلك بعدما أوشكت أزمة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق على الانتهاء، بعدما رحّب الأخير بفكرة الرحيل على سبيل الإعارة الصيف الجارى.

وحسم الأهلي بنسبة كبيرة ملف المهاجم الأجنبي، الذي قد يلحق بمعسكر الفريق فى النمسا المقرر إقامته من 28 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل لتنتهي بذلك واحدة من أهم الأزمات التي طاردت الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر.

الأهلي يرغب فى ضم مهاجم أجنبي بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد، وتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع أكثر من مهاجم لكن رفض القندوسي الرحيل تسبب فى تأخير حسم هذا الملف، لأن قائمة الأجانب فى الفريق مُكتملة ولابد من رحيل أحد الأجانب من أجل قيد المهاجم المُنتظر بدلاً منه.

الساعات الماضية شهدت ترحيبا من القندوسي بالرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي فتح الباب مُجدداً أمام ضم لاعب أجنبي لتدعيم الهجوم وهو ما سيحدث خلال اليومين المقبلين خاصة وأن إدارة النادي كانت قد إتفقت مع مهاجم أجنبي لارتداء قميص الأهلي.