انت الأن تتابع خبر خبر سعيد لأصحاب المعاشات.. مفاجأة حول موعد صرف معاشات سبتمبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، عن مفاجأة سعيدة حول موعد صرف معاشات سبتمبر 2023.

المعاشات:

تقوم الخزانة العامة للدولة بصرف ما يقارب 28 مليار جنيه مضاف إليها 14 مليار جنيه، تكلفة الزيادة الجديدة التي تم البدء في صرفها بداية من شهر أبريل الماضي، بعد توجيهات رئاسية في ذلك الوقت بذلك.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023:

وأكدت هيئة التأمينات أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات سبتمبر 2023 بداية من يوم الجمعة الموافق الأول من الشهر الميلادي القادم، وذلك عبر أمكان الصرف والمنافذ التي تتواجد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية والتي تتمثل في هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العاملة في مصر وفروع فوري والمحافظ الإلكترونية والمنافذ الإلكترونية الخاصة بالبنوك وماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلي إلي أنها سوف تشتمل على الزيادة الجديدة والمقدرة بنسبة 15% ، والتي تتراوح بين 175 جنيه حتي 1635 جنيه.

جدول صرف معاشات سبتمبر 2023:

1- تستقبل منافذ الصرف الشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من من 1300 جنيه خلال يومي 1 و2 سبتمبر القادم

2- تستقبل منافذ الصرف الشريحة الثانية من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أكثر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه خلال يومي 3 و4 سبتمبر القادم

3- – تستقبل منافذ الصرف الشريحة الثاثة من أصحاب المعاشات والتي تضم مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على 2300 جنيه فيما أكثر خلال يومي 3 و4 سبتمبر القادم.

4- تبدأ منافذ الصرف بعد ذلك في البدء في الصرف لأصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف سالفة الذكر.