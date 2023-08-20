انت الأن تتابع خبر فلوس كتير لهذه الفئة.. زيادة المعاشات اعتباراً من يوليو 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مجلس نقابة المهندسين بإصدار قرار في جلسته التي عقدت مساء أمس السبت 19 أغسطس 2023 برئاسة كلاً من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وحضره أيضاً المهندس هشام سعودي و المهندس أحمد البدوي وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حمودة، الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي، أمين الصندوق المساعد، حول زيادة المعاشات بمبلغ يصل لـ 150 جنيهاً بدءاً من يوليو 2023 ويتم صرفها بأثر رجعي.

اجتماع مجلس نقابة المهندسينوحرص المجلس على الموافقة على تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي مستشفى لنشاط مختلط تجاري وإداري وتفويض هيئة المكتب ليتم تشكيل لجنة فيها أعضاء هيئة المكتب، وكل المتخصصين والخبراء من مجلس النقابة في المجال الخاص بالاستثمار العقاري لدراسة كل الآلية الخاصة بتنفيذ المشروع وتقديم التقرير الخاص بها أثناء شهر، وتمت الموافقة على سداد الدفعة المقدمة والمطلوبة لإعادة العمل على تخصيص أرض بدر وفقاً لكل ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية.

زيادة المعاشات بأثر رجعي

وقال مجلس نقابة المهندسين في جلسته التي تم عقدها مساء أمس، أنه يتم زيادة المعاشات لكل المهندسين بمبلغ يصل لـ 150 جنيهاً، وذلك حدث بدءاً من يوليو 2023 ويتم الصرف بأثر رجعي، وتعتبر من أكثر الأشياء الذي تم الكشف عنها مؤخراً، ويتم صرفها لجميع المستفيدين في الوقت الحالي.

وفي بداية كلمته الافتتاحية أكد النبراوي على إصدار الكثير من القرارات الخاصة بالتعليم الهندسي، وهي التي تم وصفها بأنها قانونية وقوية، والتأكيد على أنها أولى الخطوات الخاصة بإصلاح مسار التعليم الهندسي والتطوير الخاص بمهنة الهندسة، وإنقاذها بشكل مستمر من الوضع الذي وصلت له وتأييد الكثير من القرارات النقابية.