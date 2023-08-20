التعليم العالي: انتهاء التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق والنتائج خلال 72 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 08:30 مساءً - أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

كما أعدن مكتب التنسيق عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة. وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.digital.gov.eg

وانطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى و، بإجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلن اليوم الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 337 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالى على جاهزية معامل الحاسب الآلى المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكترونى.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكترونى مُستمر فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجارى، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.