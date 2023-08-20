أخبار مصرية

مصطفى حسين يتوج بذهبية بطولة العالم للمصارعة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 08:30 مساءً - توج مصطفى حسين، لاعب منتخب المصارعة للشباب، بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة العالم التى تقام بالأردن. 

 

وكان اللاعب تأهل للدور النهائي بعد الفوز على لاعب إيران بنتيجة  9/4 ، ومن قبلها الفوز على لاعب أذربيجان بنتيجة  5/7  فى دور الـ16 من البطولة. 

 

وتضم قائمة المنتخب المصرى فى البطولة كلا من: أدهم أيمن غريب، مصطفي حسين، يحيي محمد يحيي، محمود عادل يوسف ، محمود وليد عبد الفتاح، كريم عادل الدسوقي، فكري محمد فكري على مستوى الرومانى، ويتولى قيادتهم ياسر صقر.

 

وعلى مستوى الحرة، شهاب الدين إمام ، سعيد ابراهيم الجحش ، محمد طارق ، محمد مصطفي الشامي ، و يقودهم فنيا على أبو طالب، وفيما يخص النسائية شيماء عاطف ، لوجي وليد ، فرح علي حماده ، منه الله احمد عثمان ، هبة صبرى ، و بقيادة محمود حامد

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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