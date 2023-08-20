مصطفى حسين يتوج بذهبية بطولة العالم للمصارعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 08:30 مساءً - توج مصطفى حسين، لاعب منتخب المصارعة للشباب، بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة العالم التى تقام بالأردن.

وكان اللاعب تأهل للدور النهائي بعد الفوز على لاعب إيران بنتيجة 9/4 ، ومن قبلها الفوز على لاعب أذربيجان بنتيجة 5/7 فى دور الـ16 من البطولة.

وتضم قائمة المنتخب المصرى فى البطولة كلا من: أدهم أيمن غريب، مصطفي حسين، يحيي محمد يحيي، محمود عادل يوسف ، محمود وليد عبد الفتاح، كريم عادل الدسوقي، فكري محمد فكري على مستوى الرومانى، ويتولى قيادتهم ياسر صقر.

وعلى مستوى الحرة، شهاب الدين إمام ، سعيد ابراهيم الجحش ، محمد طارق ، محمد مصطفي الشامي ، و يقودهم فنيا على أبو طالب، وفيما يخص النسائية شيماء عاطف ، لوجي وليد ، فرح علي حماده ، منه الله احمد عثمان ، هبة صبرى ، و بقيادة محمود حامد