لجنة مكافحة كورونا: لم نرصد حتى الآن المتحور الجديد بمصر.. ولا داعي...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أغسطس 2023 11:25 مساءً - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى إطار الحديث عن متحور كورونا الجديد أنه لا داعى للخوف أو الذعر أو الهلع، في أى حال من الأحوال، التطعيمات الموجودة حاليا تساعد كثيرا في تقليل حدة المرض، والتطعيمات تقدمت كثيرا، ومتحور كورونا الحالي التطعيمات تجعله كدور برد ليس أكثر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: نحن حتى الآن لم نسجل أى حالة، وكل ما يتم الحديث عنه من أعراض تأتينا المعلومات من الخارج، والعالم قلق لسرعة انتشار المتحور فقط، والكمامة هي إجراء وقائى.

وتابع: أعراض المتحور الجديد هي أكثر شدة من دور البرد، والخطورة فقط على كبار السن وعلى من يصاب بدور البرد أن يرتدى الكمامة وأن يبتعد عن أماكن التجمعات، وبداية ظهور المتحور كانت في فبراير وتم الاهتمام به في شهر 7 عندما بدأ ينتشر بشكل أكثر وفصول الخريف والشتاء هي الفصول التي تنشط فيها الفيروسات.

