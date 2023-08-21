" التعليم " : وصول أسئلة امتحان الرياضيات للجان الثانوية العامة دور ثان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 09:30 صباحاً - تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مادة الرياضيات إلى لجان السير استعدادًا لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة دور ثان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن الأسئلة وصلت بشكل آمن، فيما شددت الوزارة على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى اليوم الاثنين 21 غسطس 2023 طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات امتحان الدور الثانى في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى مادتى "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).