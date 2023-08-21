تسريب امتحانى الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة دور تاني 2023 .. بيان عاجل من التعليم

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رياض - احمد صلاح - قامت مجموعات الغش الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسميا التليجرام بعملية تسريب امتحان امتحانى الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة دور تاني 2023 بعد مضي نصف ساعة على بدء الامتحان .

الثانوية العامة دور تاني 2023:

يؤدي طلاب الثانوية العامة دور ثاني امتحان اللغة الرياضيات البحتة ، في جميع لجان محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بنفس الإجراءات المتعبة في امتحانات الدور الأول التي أجريت في شهر يوينو الماضي، والمجهزة بحث تم تركب بها كاميرات متصلة بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسريب امتحانى الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة دور تاني 2023:

وأعلنت مجموعات الغش الإلكتروني عن تسريب جزء من امتحانى الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة دور ثاني، مما دعي وزارة التربية والتعليم ممثلة في غرفة العمليات بالتواصل مع جميع المحافظات وتابعت بدقة الأسئلة المتداولة بشأن والتي تم التأكد من عدم صحتها ، وأنه أسوف يتم التوصل إلي الشخص الذي قام بتسريبها في حال التأكد من ذلك،مؤكدة أن هناك التزام بإتباع كافة الإجراءات من حيث التنظيم والدقة و الحفاظ على سرية امتحانات الثانوية العامة ومنع أي محاولات للغش، وأن الهدف من ذلك هو توفير أفضل الظروف لإجراء الامتحانات بشكل مثالي وعادل.

أسئلة امتحانى الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة دور تاني 2023:

وأشارت الوزارة أن عدد أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية يبلغ 20 سؤالا ، هي مقسمة إلي سؤالين مقاليين و18 سؤال اختيار من متعدد أو ما يطلق عليه البابل شيت.

توزيع درجات امتحانى الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة دور تاني 2023:

1- الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية تكون من 30 درجة.

2- الأسئلة المقالية يكون عليه 4درجات.

3- أسئلة الاختيار من متعدد عليها 26 درجة.