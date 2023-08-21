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سويلم يلتقى وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 01:26 مساءً - الدكتور سويلم :حرص مصرى على تعزيز التعاون مع إندونيسيا لخدمة قضايا المياه

- أهمية تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية

-ضرورة البناء على ما تحقق خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه و COP27 ومؤتمر الامم المتحدة للمياه

- دعوة الجانب الإندونيسى لدعم مبادرة AWARe

- دعوة مصر للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" بإندونيسيا

على هامش مشاركة سيادته فى "الاسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم التقى السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ باسوكى هادمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي .

وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تكامل الجهود وتعزيز التعاون مع إندونيسيا فى مجال المياه ، والتنسيق بين مصر (الرئيس الحالى للامكاو) وإندونيسيا بالشكل الذى يخدم قضايا المياه بالقارة الإفريقية وكافة دول العالم .

وتوجه السيد باسوكى بالدعوة للدكتور سويلم للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمزمع عقده بإندونيسيا خلال الفترة من (١٨ - ٢٤) مايو ٢٠٢٤ ، حيث أبدى الدكتور سويلم رغبة مصر فى المشاركة فى هذا المنتدى الهام لإثراء المناقشات حول ملف المياه والمناخ ، مشيرا لمشاركة ممثلين عن الجانب المصرى فى كافة الإجتماعات التحضيرية للمنتدى .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تكامل الجهود الدولية لخدمة قضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية ، مشيرا لأهمية البناء على النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى هذا المجال خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الامم المتحدة للمياه ، حيث نجحت مصر في وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية .

كما أشار سيادته لقيام مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر COP27 ، متوجها بالدعوة لإندونيسيا لدعم هذه المبادرة الهامة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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