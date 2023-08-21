سويلم يشهد إطلاق مجلة ”صوت أفريقيا للمياه” (AVOW)

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 02:24 مساءً - الدكتور سويلم : أهمية توفير المعلومات الصحيحة والأخبار الدقيقة للمجتمعات المحلية فى كافة دول العالم وخاصة بالقارة الإفريقية

- مجلة "صوت أفريقيا للمياه" تعتبر علامة بارزة في السعي الدائم لتحقيق أهداف أفريقيا في مجال المياه

- نسعى جميعاً لإدارة الموارد المائية القارة الأفريقية بشكل أمثل ومستدام يخدم سكان القارة

- قدرتنا على توفير الحلول المبتكرة وتحقيق الإدارة المستدامة للمياه ترتبط بقدرتنا على مشاركة المعرفة والخبرات بين الدول

- الإشادة بالنسخة الاولى من المجلة ، ودعوة الدول أعضاء الأمكاو والمؤسسات الإقليمية والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص للمشاركة الفعالة فيها

على هامش مشاركة سيادته فى "الإسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم .. شارك السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري و رئيس مجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) فى جلسة إطلاق مجلة "صوت أفريقيا للمياه" AVOW .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية توفير المعلومات الصحيحة والأخبار الدقيقة للمجتمعات المحلية فى كافة دول العالم وخاصة بالقارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن مجلة "صوت أفريقيا للمياه" تعتبر علامة بارزة في السعي الدائم لتحقيق أهداف أفريقيا في مجال المياه ، حيث نسعى جميعا لإدارة الموارد المائية في هذه القارة بشكل أمثل ومستدام يخدم سكان القارة الأفريقية ، حيث من المقرر أن تصبح هذه المنصة الرائدة حجر الزاوية في السعى للحصول على معلومات كافية عن المياه والصرف الصحي وإدارة المعرفة بالقارة الإفريقية .

وأضاف سيادته أن إطلاق هذه المجلة يتكامل مع عنوان الإسبوع العالمي للمياه لهذا العام .. "بذور التغيير : حلول مبتكرة لإدارة مثلى للمياه على المستوى العالمى" ، حيث ترتبط قدرتنا على توفير الحلول المبتكرة وتحقيق الإدارة المستدامة للمياه بقدرتنا على مشاركة المعرفة والخبرات بين الدول .

وأشاد الدكتور سويلم بالنسخة الاولى من المجلة ، متوجهاً بالدعوة للدول أعضاء الأمكاو والمؤسسات الإقليمية والمجتمعات المدنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى هذه المجلة التى ستسلط الضوء على إنجازات المياه بالقارة الإفريقية .

وإستعرض الدكتور سويلم المسار الذى اتخذته القارة الافريقية وصولا لإطلاق هذه المجلة ، بدءا من عام ٢٠٠٨ عندما إجتمع رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي في شرم الشيخ وتعهدوا بتعزيز بناء القدرات وتحسين إدارة المعلومات والمعرفة للنهوض بملف المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية ، حيث عملت سكرتارية الأمكاو منذ ذلك الوقت على تحقيق هذه الأهداف والتى توجت جهودنا بإطلاق مجلةAVOW .

حيث شارك الأمكاو خلال عام ٢٠٢١ فى جلسة "مركز المعرفة" والتى عقدت خلال الأسبوع العالمي للمياه حيث تم تأكيد الإلتزام بتعزيز الروابط وتبادل المعرفة بين الأفارقة المتخصصين فى مجال المياه .

وفي عام ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة "تحدي إدارة المعرفة فى مجال المياه والصرف الصحي في إفريقيا" والتى هدفت لإنشاء جهات اتصال معرفية في كل الدول الاعضاء بالأمكاو ، وتحفيز جهود إدارة المعرفة داخل وزارات المياه بهذه الدول .