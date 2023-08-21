انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيان خلال الدقائق القليلة الماضية بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأثنين 21 أغسطس الجاري خاصة في فترة الظهيرة على جمهورية مصر العربية في ظل التقلبات التي شهدها البلاد بالفترة الحالية.

حالة الطقس:

وتشير هيئة الأرصاد إلي حالة الطقس في مصر في هذه الأيام بها الكثير من الظواهر الجوية، مثل ارتفاع نسب الرطوبة في الجو وزيادة درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، وسقوط أمطار على بعض المناطق في الجمهورية.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وحذرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس الساعات القادمة ستسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وحارة راطبة على القاهرة الكبري ، على أن تكون معتدلة الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة أنه على الرغم من ذلك إلا أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية في بعض الأوقات على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، حلايب وشلاتين ومرسى علم وتكون فترات متقطعة من ساعات اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد سوف يكون هناك أيضا نشاط مثير للرياح مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة وبالتحديد في ساعات الليل. بالإضافة إلي سحب منخفضة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء وذلك في ساعات الصباح وشبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المدية من وإلي محافظات القاهرة الكبري ووسط سيناء وشمال الصعيد