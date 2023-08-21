انت الأن تتابع خبر مصاريف جامعة النيل 2024 .. شوف مجموعك هيخليك تدفع كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل بيان خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 21 أغسطس الجاري، بشأن مصاريف جامعة النيل 2024، الخاصة بالعام الدراسي الجديد الذي من المقرر أن ينطلق نهاية شهر سبتمبر القادم.

جامعة النيل :

وتعتبر جامعة النيل هي أحدي الجامعات الأهلية في مصر حيث أنه كن الهدف من إنشائها أن رائدة في تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعلها لا تهدف إلي الربح نهائياً

مصاريف جامعة النيل 2024:

وكشفت جامعة النيل 2024 عن مصاريف العام الدراسي الجديد وهي كما يلي:

1- وصلت مصاريف كلية حاسبات ومعلومات في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 97.750 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 80% في الثانوية العامة

2- بلغت مصاريف كلية حاسبات ومعلومات في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 83.088 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 85% في الثانوية العامة

3- بلغت مصاريف كلية حاسبات ومعلومات في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 48.875 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 90 % في الثانوية العامة

4- بلغت مصاريف كلية إدارة أعمال في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 89.675 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 90 % في الثانوية العامة

5- بلغت مصاريف كلية إدارة أعمال السياسية في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 76.224 جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 90 % في الثانوية العامة

6-بلغت مصاريف كلية إدارة أعمال في جامعة النيل للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 62.773 ألف جنيه وذلك للطلاب الحاصلين على طلاب أقل من 90 % في الثانوية العامة

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة النيل 2024:

وحددت جامعة النيل الخاصة عدد من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.