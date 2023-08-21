150 جنيه بأثر رجعي .. رسميا صدور قرار عاجل بصرف هذه الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

انت الأن تتابع خبر150 جنيه بأثر رجعي .. رسميا صدور قرار عاجل بصرف هذه الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشاتوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقي أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، قراراً مفرحاً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 21 أغسطس الجاري، بشأن صرف زيادة جديدة لهم في مستحقاتهم الشهرية.

زيادة المعاشات:

وفي هذا السياق أصدرت نقابة المهندسين في مصر قراراُ بزيادة المعاشات لجميع أعضائها في جميع المحافظات، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة طارق النبراوي، يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023.

150 جنيه زيادة بأثر رجعي:

وأعلنت نقابة المهندسين أن الزيادة الجديدة تقدر بـ150 جنيه مصري، وسوف تكون بأثر رجعي بداية من شهر يوليو الماضي على أن يتم البدء في صرفها بداية من الأيام القليلة القادمة وذك عبر منافذ الصرف المتعرف عليها .

5000 جنيه منحة جديدة:

كما قرر مجلس نقاب المهندسين رفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي إلي 5000 جنيه مصري، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وذلك لزيادة موارد النقابة وبحث استثمار أصولها مع كافة المؤسسات المعنية في الدولة.

معاشات سبتمبر 2023:

في المقابل أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين اقلباج أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، بداية من يوم الجمعة بعد القادم والموافق الأول من سبتمبر وذلك عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك المصرية والفروع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري والمحافظة الإلكترونية الخاصة بأصحاب المعاشات.

وأشارت وزارة التضامن أن معاشا شهر سبتمبر القادم سوف يتم إضافة لها الزيادة الجديدة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في وقت سابق والمقدرة بنسبة 15%، حيث تتراوح ما بين 175 جنيه و1635 جنيه، وذلك طبقاً للمادة 35 من قانون التأمينات الجديدة والتي تم تقديمها إلي شهر أبريل الماضي ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعي التي تقدمها الدولة لمساعدة الأسر الأولي بالاحتياج وأصحاب المعاشات والموظفين في مواجهة تدعيات حرب روسيا على أوكرانيا