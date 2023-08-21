انت الأن تتابع خبر قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات .. صدور حكم قضائي جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسود حالة من الترقب بين أوساط أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية في هذا التوقيت لقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، اليوم الأثنين الموافق 21 أغسطس الجاري

العلاوت الخمس :

وكان عبدالله أبو الفتوح الرئيس الراحل للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، قد أقمام دعوة قضائية تحم رقم 37386 لسنة 67 ق، في محكمة القضاء الإداري والتي يختصم فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي اللواء جمال عوض، والتي يطالب فيها بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكم ملزم للحكومة.

حكم اليوم في قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات:

وأعلنت هيئة مفوضي الدولة عن انتهائها من وضع التقرير بالرأي القانوني في قضية العلاوات الخمس أصحاب المعاشات، حيث تم إحالتها مرة أخري إلي الدائرة التي تنظرها في مجلس الدولة لإصدار حكمها النهائي في هذه القضية التي تشغل بال أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن يشارك في جلسة اليوم كلا من محامون عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة رئيس اتحاد المعاشات وعبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن.

80% من العلاوات الخمس :

ويطالب اتحد المعاشات في هذه الدعوي بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والمتعلق بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير الذي يحصل عليه أكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء البلاد وهو قوام أصحاب المعاشات في مصر