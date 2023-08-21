محمد عبد الشافي يتراجع عن الاعتزال ويستكمل مسيرته مع الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 03:30 مساءً - استقر محمد عبد الشافى، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التراجع عن قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم المنقضى، وقرر اللاعب الاستمرار مع الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، فى ظل أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها الفريق حاليًا.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن عبد الشافى استقر على التراجع عن قرار الاعتزال، بعدما وجد أن الزمالك فى حاجة لخدماته الفترة المقبلة، بسبب أزمة إيقاف القيد، ومن المقرر أن يستكمل اللاعب موسمه مع الفارس الأبيض.

وكان مسئولو الزمالك قرروا قيد اللاعب فى القائمة الأولى للموسم الجديد، بعد سلسلة من المحادثات مع اللاعب، أبدوا خلالها تمسكهم باستمراره لموسم جديد.

ويتبقى فى عقد محمد عبد الشافي مع الزمالك الموسم المقبل فقط، وطلب مسئولو الزمالك من اللاعب الاستمرار بقائمة الموسم الجديد، فى ظل أزمة القيد التي يعاني منها الزمالك حاليا، وحاجته لكافة العناصر المهمة فى صفوف الفريق.

ودرس محمد عبد الشافى، التراجع عن قرار الاعتزال بشكل مؤقت، وخوض موسمه الأخير مع الزمالك ليساند القلعة البيضاء في ظل الظروف الحالية، خاصة أنه يعد أحد قادة الفريق، ويرتبط بعلاقة خاصة جدا مع الجماهير ومسئولى النادي نظرا لعدم افتعاله أي أزمات نهائيا منذ انضمامه لنادى الزمالك عام 2009 وحتى الآن.

وشارك محمد عبد الشافى في 224 مباراة مع الزمالك على مدار تاريخه، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 18 آخرين، ويعد من أقل اللاعبين حصولا على بطاقات صفراء رغم مشاركته العديدة حيث أشهر الحكام في وجه 15 بطاقة صفراء فقط طوال مشاركاته مع الزمالك رغم لعبه في خط الدفاع الذى يجعل اللاعبين عرضه بشكل أكبر للبطاقات الملونة.