الاندية الأغلى صفقات فى الميركاتو الصيفي لموسم 2023-2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 06:24 مساءً - تصدر إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي المنتقل مؤخراً إلى النادي الأهلي، قائمة أغلى الصفقات فى الميركاتو الصيفي الجاري، بقيمة بلغت 3 ملايين دولار، ما يعادل 92 مليون و460 ألف جنيه.

وتتسابق أندية الدوري المصري لضم أقوى العناصر بمختلف المراكز، استعداداً للموسم الجديد 2023-2024، والذي ينطلق منتصف سبتمبر المقبل.

وتعتبر أندية الأهلي، بيراميدز، والمصري هي أكثر الأندية التي صرفت مبالغ مالية كبيرة لضم صفقات قوية، وجاءت أغلى 7 صفقات تم إبرامها حتى الآن طبقاً للأرقام المُعلنة من الأندية كالتالي:

الأهلي

ـ إمام عاشور: 92 مليوناً و460 ألف جنيه

ـ رضا سليم: 64 مليوناً و720 ألف جنيه

بيراميدز

ثلاثي فيوتشر مقابل "120 مليون جنيه"

ـ بوبو: 50 مليون جنيه

ـ مهند لاشين: 35 مليون جنيه

ـ محمود مرعي: 35 مليون جنيه

ـ مصطفى فتحي: 30 مليون و820 ألف جنيه "تفعيل بند شراء"

المصري

ـ باهر المحمدي: 20 مليون جنيه "شرط جزائي"