فيتوريا يطالب من الأندية تقارير عن لاعبيها قبل إعلان قائمة المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 07:26 مساءً - كشف محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني، عن طلب خاص من روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة من الأندية قبل المعسكر المقبل، لمواجهة إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات ومباراة تونس الودية.

وقال محمد غرابة، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق، "هناك تنسيق بين فيتوريا وجميع الأندية بسبب وجود اللاعبين فى معسكرات بعد انتهاء الدوري".

وأضاف، "طلبنا من الأندية مواعيد المباريات الودية من أجل رؤية اللاعبين خلال فترة التوقف حتي يعلم حالة جميع اللاعبين، والقائمة النهائية يوم 28 أو 29 أغسطس.

وتابع، "فيتوريا دائمًا يتناقش معى عن كل الأمور والرجل سعيد للغاية مع منتخب مصر ونستعد بقوة للمرحلة القادمة سواء كأس الأمم الأفريقية او تصفيات كأس العالم".

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.