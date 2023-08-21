ميكالي يستدعي 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأولمبي فى سبتمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 08:24 مساءً - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرح محمود حرب مدير المنتخب بأن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد المحترف في فناربخشة، وبلال مظهر لاعب لاعب باناثينايكوس ومصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ.

في سياق مغاير، تعذر إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، ونظيره اليابانى خلال شهر أغسطس الجارى، ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وعرض اتحاد الكرة على ميكالى مواجهة اليابان وديا، إلا أن الخواجة البرازيلى تحفظ على الأمر نظرا لقضاء اللاعبين إجازة نهاية الموسم فى الوقت الحالى، وصعوبة تجميع اللاعبين، مفضلا حصولهم على الإجازة بعد موسم كروى طويل.