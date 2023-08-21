غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 09:29 مساءً - يؤدي طلاب الثانوية العامة للدور الثاني غدًا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحاني مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات.

امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة

ومن جانبه، أدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات صباح اليوم امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإجمالي عدد 6675 طالب/ وطالبة أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) فترة أولى بعدد 4 طالب/طالبة، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) فترة ثانية بعدد 4 طالب/طالبة.

ضبط حالتين غش اليوم بامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد 2 حالة غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة الجيزة أقدم على الغش الإلكتروني، وضبط طالب آخر في محافظة المنيا قام بالغش الإلكتروني، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.