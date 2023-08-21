رضا سليم يواصل تدريباته البدنية فى صالة جيم الأهلى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 09:30 مساءً - حرص المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي الجديد، على استغلال تواجده في الأهلي قبل انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد، في خوض تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيم داخل القلعة الحمراء، من أجل تجهيز نفسه جيدا للظهور بشكل مميز مع بداية فترة إعداد الموسم الجديد.

ويرغب رضا سليم في رفع لياقته الفنية والبدنية بشكل جيد قبل انطلاق فترة إعداد الأهلي يوم الخميس المقبل، حتى يظهر بشكل قوي في التدريبات، ويستطيع الانسجام السريع رفقة زملائه في الفريق الأحمر.

ونشر رضا سليم ضورا من داخل صالة الجيم بالأهلي وهو يؤدي تدريبات بدنية في صالة الجيم داخل ملعب مختار التتش، كما قام ببعض التدريبات البدنية والجري حول الملعب على أرضية ملعب التتش أيضا.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على عرض محمود متولي مدافع الفريق الأحمر على الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي سبق وقام بإجراء عملية الرباط الصليبي للثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، من أجل الوقوف على حالته بسبب كثرة إصاباته العضلية المتكررة، وغيابه لفترات طويلة عن الفريق الأحمر.

ويرغب الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور تامر أبو العينين إلى معرفة حالة متولي الطبية، والأسباب التي تؤدي إلى كثرة غيابه عن الملاعب لفترات طويلة، مستغلا تواجد اللاعب رفقة بعثة الفريق الأحمر لخوض معسكر خارجي تحضيرا للموسم الجديد.

ويقوم الجهاز الطبي للأهلي بعر الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد على الحبير النمساوي، للاطمئنان على تطورات برنامجهما التأهيلي، وتحديد موقفهما من نزول التدريبات الجماعية، وحالة الثنائي الطبية بعد انتهاء برنامجهما التأهيلي من الإصابة.