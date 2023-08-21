غلق طريق الفيوم الصحراوى لمدة 6 أيام.. وتحويلات مرورية بديلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 10:28 مساءً - تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة 6 أيام في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصرى الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى ، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات والمتحف المصرى الكبير الأمر الذي يتطلب رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي .

ولفت المصدر، أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق كُلى بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وهى على النحو التالي :-

- الإتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباح يوم غدا الثلاثاء وحتى يوم الخميس

- الإتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق اسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 25/8/2023 م وحتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023م .

وأوضح المصدر ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يميناً الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى .

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى .

واستطرد المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت نسقت مع الشركة المنفذه لوضع اللوحات الأرشاديه الخاصه بمنطقة الاعمال وكذلك وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .