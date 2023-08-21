متحدث الصحة: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا فى مصر حتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 11:25 مساءً - استعرض الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، ضوابط ومعايير التكليف لخريجي كليات القطاع الصحي، وقال: إن التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن التكليف إجراء تقوم به الدولة لسد احتياجات القطاع الصحي في محافظات الجمهورية المختلفة، مضيفًا أن التوزيع يكون بناء على الأعلى مجموعًا، وبعد انتهاء حركة التكليف والتوزيع وفقًا المجموعة، نصل لمرحلة لأصحاب الأعذار، الذين لديهم موانع ما، وهي معترف بها، والتي تسمح التقدم لحركة التكليف على الموقع الالكتروني.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أنه يوجد عجز في الأطباء البشريين، وهذا ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.

وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، أن الفيروسات تتحور باستمرار، واللقاحات فعالة للمتحور الجديدة لفيروس كورونا، مضيفًا: "لم يثبت حتى اللحظة وجود إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في مصر حتى الآن".