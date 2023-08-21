محاولة أخيرة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 11:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن وفدا من إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، سافر إلى العاصمة البريطانية، لندن؛ لحسم مصير صفقة ضم نجم ليفربول محمد صلاح.

وكان فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين فى أوروبا، قد أكد أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رفض بشكل قاطع فكرة الانتقال للدوري السعودي فى الميركاتو الجاري.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن إدارة نادي الاتحاد تبذل مساعي قوية مع نظيرتها في ليفربول لحسم الصفقة، زاعمة إعطاء صلاح موافقة على العرض المالي المقدم له.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم اتمام الصفقة، إضافة إلى خيارات مطروحة في قلب الدفاع، أبرزها مدافع أرسنال الإنجليزي جابرييل ماجالهايس.

وقدم صلاح إلى صفوف ليفربول 2017، وشارك مع الريدز الإنجليزي في 307 مباريات بجميع المسابقات، سجل خلالها 187 هدفًا وقدم 80 تمريرة حاسمة.

ونجح النجم المصري محمد صلاح، فى الوصول إلى المركز الخامس، بقائمة هدافى ليفربول عبر تاريخه، بعد تسجيله هدفا، فى فوز الريدز على بورنموث، بنتيجة 3 - 1، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

عكاظ السعودية