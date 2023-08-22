انت الأن تتابع خبر لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاني بعض أهالي القليوبية من قطع المياه خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الفترة

قطع المياه:

من جانبها قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالكشف عن كافة المعلومات بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية وذلك عبر بيان لها على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في القليوبية :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن عملية قطع المياه سيكون لمدة 6 ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة الساعة العاشرة مساء أمس الإثنين الموافق 21 / 8 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء

سبب قطع المياه في القليوبية :

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن سبب قطع المياه وهي أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور،

أماكن قطع القليوبية :

وكشفت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة قطع المياه عن المناطق التي تتمثل في مدينة القناطر الخيرية بالكامل

تنوية هام :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة القليوبية بطلب إلي جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.