انت الأن تتابع خبر بكرة يا ست الحبايب.. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من مناطق محافظة الجيزة قطع المياه، غداً الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجاري بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الفترة

قطع المياه:

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة والمحفظة بإصدار بيان ثانئي حيث تم الكشف فيها عن كافة المعلومات بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية حيث قامت بنشر صورة منه على الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في الجيزة :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة أن عملية قطع المياه سيكون لمدة 6 ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة الثانية عشر منتصف ليل غداً الأربعاء حتي الساعة السادسة صباح يوم الخميس القادم الموافق 24 أغسطس الجاري.

سبب قطع المياه في الجيزة :

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة في بيانها أن سبب قطع المياه وهي أعمال إصلاحات نظرًا لوجود ثقب في جسم المحبس قطر ۳۰۰ مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دوريًا

أماكن قطع الجيزة:

وكشف شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة عن المناطق التي تتمثل في البوهى، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل

تنوية هام :

وطالب البيان الثنائي للمحافظة شركة المياه ولصرف الصحي من جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.