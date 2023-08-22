انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محاظة البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بيان خلال الساعات القليلة الماضية بيان حول قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في الفترة الحالية

قطع الكهرباء:

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في البيان الذي نشر على الصفحة التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بك عن المعلومات المتعلقة بـ” قطع الكهرباء” من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في البحر الأحمر:

وأشار مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سوف يتم قطع الكهرباء عن دقات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد ظهر نفس اليوم و لمدة 5 ساعات ، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء بمجمع كهرباء الفرافرة ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء البحر الأحمر الموسعة خلال شهر أغسطس كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في البحر الأحمر:

وأضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن المناطق التي سوف تشهد قطع التيار الكهربائي هي مبنى المشروعات- مبارك 2- ناجى خليل في مدينة الغردقة

تنويه هام :

وطالب مركز عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية