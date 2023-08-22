450 جنيه زيادة بأثر رجعي .. قرار رسمي صرف هذه الزيادة لأصحاب المعاشات في سبتمبر 2023: شوف نفسك

انت الأن تتابع خبر450 جنيه زيادة بأثر رجعي .. قرار رسمي صرف هذه الزيادة لأصحاب المعاشات في سبتمبر 2023: شوف نفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت نقابة المهندسين قرارً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية بشأن زيادة المعاشات لجميع الأعضاء المسجلين بها والمدرجين في جداول المعاشات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

المعاشات:وأوضحت نقابة المهندسين في قرارها الذي تم اتخاذه في اجتماع مجلس النقابة الأخير والذي عقد يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس الجاري، أن زيادة المعاشات تأتي بعد أن قامت هيئة المكتب في الفترة الماضية قامت بجهود كبيرة لزيادة موارد النقابة وبحث استثمار أصولها.

150 جنيه زيادة :

وكشفت نقابة المهندسين عن قيمة الزيادة الجديدة التي سوف يحصل عليها أصحاب المعاشات، والمقدرة بـ150 جنيه، حيث أنها سوف يتم صرفها بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي، أي مع بداية السنة المالية الجديدة، والذي يعني أن أصحاب المعاشات شوف يحصلون على 300 جنيه زيادة دفعة واحدة في شهر أغسطس الجاري.

موعد صرف زيادة معاشات المهندسين:

لم تحدد نقابة المهندسين موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات في البيان الذي أصدرت، مما خلق حالة من التساؤل بين أوساط أصحاب المعاشات من هذه الفئة حول الموعد الذي سوف يتم صرف هذه الزيادة وهل هو مع مستحقات شهر أغسطس أو مع مستحقات شهر سبتمبر مما يعني حصولهم على 45 جنيه زيادة فوق أموالهم الشهرية التي تصرف لهم.

معاشات شهر سبتمبر القادم:

على جانب أخر تستعد منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لاستقبال أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد لصرف معاشات شهر سبتمبر القادم بداية من يوم الجمعة بعد المقبل والتي تقدر بـ28 مليار جنيه بالإضافة إلي الزيادة السنوية والتي تقدر بـ18 مليار جنيه، مع التشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.