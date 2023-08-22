الأنباء الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بمواصلة تنمية قطاع الاتصالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات فى مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة فى هذا المجال وتشجيع توسعها.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر" - أن الرئيس السيسى وجه أيضا بدعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن الرئيس السيسى اطلع - خلال الاجتماع - على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين، كما اطلع على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.