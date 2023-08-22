وزير الرى يلتقى المبعوث الهولندي الخاص للمياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - الدكتور سويلم : تاريخ طويل من التعاون بين مصر وهولندا يعود للسبعينيات من القرن الماضى

- نجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية

- حرص مصرى على إستمرار هذا التنسيق خلال مؤتمر COP28

- عقد المجلس الإستشارى المصرى الهولندي على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه

- السعى لإقامة شراكة علمية طويلة الأمد مع الجانب الهولندى

- الإعداد لدراسة فنية عن الاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية ، ودراسة عن التغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا

على هامش مشاركة سيادته فى الاسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .. التقى السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة/ ميكي فان جينكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه المعين حديثا وبحضور السيد/ هينك أوفينك المبعوث السابق للمياه .

وخلال اللقاء .. أشاد الدكتور سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى ، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل "إئتلاف الدلتاوات" ، كما أشاد سيادته بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، مبديا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28 .

وأشار سيادته لعقد المجلس الإستشارى المصرى الهولندي على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم ، مع تنظيم زيارة ميدانية خاصة للوفد الهولندي على هامش إسبوع القاهرة لزيارة محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى ومشروع حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة .

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الاسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ .

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) ، حيث أشار الدكتور سويلم لسعى الوزارة على إقامة شراكة علمية طويلة الأمد مع الجانب الهولندى ، وتشكيل فريق عمل داخل المشروع للتحضير للمرحلة الثانية من المشروع .

كما يجرى الإعداد لدراسة فنية عن الاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية ، ودراسة عن التغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ .