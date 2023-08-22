انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الثلاثاء 22 أغسطس .. الأرصاد تصدر تحذير شديد اللهجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري، سوف تشهد حالة من التحسن في الأحوال الجوية، وذلك على الرغم من التلقبات التي تشهدها جمهورية مصر العربية في هذه الأيام.

الطقس:

وتشهد مصر تقلبات جوية مختلفة في الفترة الحالية، حيث تتميز حالة الطقس بسقوط كميات من الأمطار على بعض الأماكن في فصل الصيف، بالإضافة إلي ارتفاع نسب الرطوبة في الجو وزيادة درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن آخر صور قادمة قبل قليل الأقمار الصناعية تكشف عن حالة الطقس الساعات القادمة، حيث تبين أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وحارة راطبة على القاهرة الكبري ، على أن تكون معتدلة الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن هناك بعض التغيرات التي ستحدث في حالة الطقس الساعات القادمة والتي تتمثل في سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية في بعض الأوقات على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، حلايب وشلاتين ومرسى علم وتكون فترات متقطعة من ساعات اليوم بالإضافة إلي نشاط مثير للرياح مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة وبالتحديد في ساعات الليل. و سحب منخفضة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

تحذير عاجل :

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي السيارات من تجاوز السرعات المقررة بسبب وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المدية من وإلي محافظات القاهرة الكبري ووسط سيناء وشمال الصعيد.