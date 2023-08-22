مصاريف جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا 2024 .. شوف الترم الأول لـ”طب الأسنان” وصل كام

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رياض - احمد صلاح - كشفت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري عن مصاريف جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا 2024، الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا :

تقع جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادات بمحافظة الشرقية منطقة المحور المركزي الجديد وهي أحدي الجامعات الخاصة في مصر حيث تضم العديد من الكليات مثل الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والبيوتكنولوجي والهندسة

مصاريف جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا 2024:

وحددت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا عن مصاريف العام الدراسي الجديد وهي كما يلي:

1- بلغت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 72 ألف جنيه في الفصل الدراسي الأول و57 ألف و 500 جنيه في الفصل الدراسي الثاني

2- بلغت مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 51 ألف جنيه في الفصل الدراسي الأول و51 ألف جنيه في الفصل الدراسي الثاني

3- بلغت مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2024 ما يقارب 60 ألف جنيه في الفصل الدراسي الأول و57 ألف جنيه في الفصل الدراسي الثاني

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا 2024:

وحددت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا عدد من الأوراق التي يجب أن تتوفر من الطالب للتقديم وهي :

1 – طلب الالتحاق.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

تنسيق جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا 2024:

وأعلنت الجامعة عن قبولها جميع طلاب الثانوية العامة الحاصين على 60% من الشعبة العلمية فقط، حيث أنه يرفض أي طالب من الشعبة الأدبية.