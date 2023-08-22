انت الأن تتابع خبر قبض سبتمبر هينزل امتي .. التضامن تسعد قلوب أصحاب المعاشات بخصوص 600 جنيه زيادة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زفت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج مفاجأة سعيدة لأصحاب المعاشات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بشأن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر القادم 2023.

المعاشات:

وأوضحت وزارة التضامن أن أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد في جميع المحافظات تقوم الخزانة العامة للدولة بصرف لهم 28 مليار جنيه كل شهر، والي يضاف إليها منذ شهر أبريل الماضي 14 مليار جنيه قيمة الزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر القادم 2023:

وأكدت التضامن أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات شهر سبتمبر القادم 2023 بداية من اليوم الأول في الشهر الجديد وهو يوم الجمعة وذلك عن طريق المنافذ المنتشرة في كافة الأماكن والمتنوعة مثل فروع بنك ناصر الاجتماعي وفروع هيئة البريد القومي وفروع البنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري، مشيرة إلي أنه تم إصدار توجيه عاجل إلي هذه المنافذ برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال أصحاب المعاشات.

صرف 600 جنيه زيادة:

وأشارت الوزارة أن الزيادة الجديدة التي يتم صرفها وفقاُ لنص المادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، فإن مقدارها يتراوح ما بين 175 جنيه وهو الحد الأدنى لها و1635 جنيه وهو أقصى ما يحصل أصحاب المعاشات من هذه الزيادة.

مما يعني أن هناك بعض أصحاب المعاشات سوف يحصلون على زيادة جديدة تقدر بـ600 جنيه والتي تم تقديم موعد صرفها بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي بدلاً من شهر يوليو وذلك في إطار حرص الدولة على مساعدة المواطنين على مواجهة الآثار الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا من حيث الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها هذه الحرب، وهذا يشير أيضاً أنها تصرف للشهر السادس على التوالي