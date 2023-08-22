انت الأن تتابع خبر تغيير منهج الصف السادس الابتدائي.. بيان عاجل من وزير التعليم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيان عاجل اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري، بشأن تغيير منهج الصف السادس الابتدائي بعد عملية التطوير التي أجريت لها في الفترة الماضية.

الصف السادس الابتدائي:

وأوضح حجازي في بيان الذي نشر نسخة منه على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن الهدف من عملية التطوير وتغيير منهج الصف السادس الابتدائي يتمثل في عدم إحداث عملية إرهاق للطالب في هذه المرحلة التعليمية الهامة بالمحتوي الطويل في الكتب الدراسية.

تفاصيل تغيير منهج الصف السادس الابتدائي:

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تم الاهتمام في عملية تطوير منهج الصف السادس الابتدائي بالمفاهيم الكبرى والأنشطة التى تتم عن طريق التعاون وليس عن طريق الفردية ، مؤكداً أن عملية التطوير تمت بعد عقد عدد من ورش عمل والتي شهدت حضور جهات محلية ودولية وخبراء معنيين بالتعليم وأعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور والإعلام.

المرحلة الإعدادية:

وأوضح حجازي أن الوزارة ستبدأ في هذه الأيام بالمرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من الصف السادس الابتدائي في إطار خطة الدولة بعملية تطوير المناهج التعليمية لجميع المرحل، حيث أنه بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة سوف يتم الانتقال إلي المرحلة الثانوية العامة، وذلك يكون حدث تطوير لكافة المرحل التعليمية.

تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا الجديد:

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نفت في وقت سابق ما تردد حول ما ينشر على الكثير من منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلي أن الدراسة سوف تقوك في الموعد الذي تم تحديدة وفقاً للخطة الموضوعة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي تنص على بدأ العملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية بداية من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر القادم.