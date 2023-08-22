هيئة الرعاية الصحية: وفد من «الجايكا» يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:29 مساءً - أعلنت هيئة الرعاية الصحية ، عن زيارة وفد رفيع المستوي من وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"، لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك للتعرف على مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومتابعة مدى تطبيق الأنشطة المطورة لتحسين الجودة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وقالت الهيئة في بيانها، أن زيارة الوفد التي شملت جولات تفقدية بالأقسام المختلفة، بمستشفيات (النصر التخصصي، الحياة بورفؤاد، السلام)، لافتة إلى أن الزيارة تأتي في إطار مشروع تحسين جودة المستشفيات في مصر (EH-QIPS)، باعتبار محور الجودة يعد أبرز المحاور في استراتيجية عمل الهيئة وهو ما يرمي إلى تقديم خدمة طبية متميزة بأعلى معايير الجودة العالمية تليق بالمواطن المصري.

وتابعت: تهدف الزيارة إلى الوقوف على تطبيق برامج أنشطة تحسين الجودة داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات والتي تتضمن نهج 5S-KAIZEN-TQM، مشيرة إلى التزام كافة المستشفيات والقوى البشرية بها بنشر ثقافة الجودة وتنفيذ انشطتها وذلك وفق المعايير العالمية.

وخلال الزيارة تم تفقد أقسام ««الطوارئ والكُلى، والعناية المركزة، والصيدلية، والحضانات، والمعامل »» بالمنشآت السالف ذكرها، وتم استعراض آليات التعامل مع شكاوي ومقترحات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تم عقد ورشة عمل لعرض مشروعات التحسين وحل المشكلات باستخدام منهجية (KAIZEN) وذلك من أجل تعظيم القدرة الإدارية لأقسام المستشفى، وممارسة الإدارة المبنية على الأدلة ( Evidence- Based Management )

فيما أشاد الوفد، بتأثير تطبيق أنشطة 5S على تحسين العمل داخل المستشفيات، ومنها التأثير الملحوظ لهذه الأنشطة في تأمين بيئة العمل بالمنشآت التي تم تطبيق المشروع بها بالمحافظة، مؤكدين على ضرورة توثيق أنشطة المستشفيات، والالتزام بنظام الإبلاغ عن الحوادث مع نشر ثقافة عدم اللوم لتجنب الحوادث ومنع تكرارها.

وفي غضون الزيارة، أشاد الوفد أيضًا بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدين على الطفرة النوعية الملموسة لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين، وفقًا لأعلى الممارسات الطبية، وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة في الحفاظ على استمرارية تميز الخدمات الطبية بما يضمن أعلى جودة تليق بالمواطن المصري.

هذا وقد ضم وفد الزيارة الخبير الياباني كوداي تاتينو "خبير في النهج الياباني (5S-KAIZEN-TQM ) لإدارة المستشفيات" ، دكتور عمار فرج السويركي "المسؤول التقني لمشروع الجايكا"، كما رافق الوفد، الدكتورة مروة طه "مدير إدارة الجودة بهيئة الرعاية الصحية ومدير المشروع، ومن فرع هيئة الرعاية الصحية بورسعيد كلًا من الدكتورة أماني أيمن "عضو إدارة الجودة بالفرع"، الدكتورة إيمان عبدالهادي "مدير إدارة بالفرع"، إلى جانب الدكتورة شيرين ثابت، مديرة إدارة الجودة بمستشفى النصر، والدكتورة لينا السيد مدير إدارة الجودة بمستشفى السلام، والدكتورة حسناء مصطفى مدير إدارة الجودة بمستشفى الحياة بورفؤاد.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إلى سعي الهيئة الدائم للاستفادة من الخبرات الدولية وشركاء التنمية الدوليين في مجال التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانب المصري و"الجايكا" يسهم في نقل نظم محدثّة من الجانب الياباني لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة، حيث يسهم هذا التعاون بدوره في تجنيب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة العوائق التي واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب الياباني السليمة في تطبيق نظام التأمين الصحي خلال الـ٥٠ عام الماضية.